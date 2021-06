Roma, spari in strada ad Ardea: feriti due bimbi ed un anziano

Paura a Roma, dove pochi minuti fa un uomo ha sparato in strada. Sono stati colpiti 2 bimbi e un anziano

Sono tantissime le chiamate arrivate al 112, che ha immediatamente attivato i soccorsi. Ad Ardea, un comune vicino Roma, un uomo ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco in strada. Colpiti due bambini e un anziano, le cui condizioni non sono per il momento note.

Sul posto sono arrivati sin da subito i carabinieri di Ardea, Anzio e di Pomezia. Dopo alcuni minuti di ricerca, i militari hanno individuato e fermato il probabile autore della sparatoria, che si è barricato in un appartamento del piccolo comune nel Lazio. Ancora non è chiaro il motivo che ha portato al folle gesto, gli inquirenti sono sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Roma, spari in strada: “La situazione è gravissima”

La principale preoccupazione al momento è legata alle condizioni dei due bimbi e dell’anziano rimasti feriti dopo gli spari avvenuti ad Ardea. Ne ha parlato in una nota l’assessore della Sanità e Integrazione Sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato. “Ho già avuto una prima relazione da parte della Direzione Sanitaria dell’area 118. Gli operatori sono sul posto con due elicotteri, due ambulanze e un’automatica. Coinvolti due bimbi di 3 e 8 anni” ha spiegato, aggiungendo poi: “La situazione è gravissima, sono in costante aggiornamento con i nostri soccorritori“.

Dell’episodio ha parlato anche il sindaco Mario Savarese. “Sono tornato dal luogo dove è avvenuto il fatto. I presenti e le forze dell’ordine ci dicono che la persona colpevole degli spari è instabile e già aveva manifestato comportamenti ostili. È possibile che il tutto sia avvenuto per motivi futili, ma non sappiamo ancora nulla di preciso” le sue parole riportate da La Stampa.