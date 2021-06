Meteo, arriva l’estate: resiste solamente qualche acquazzone

L’estate è pronta ad esplodere sulla penisola italiana, con il meteo che presenterà sole e temperature alte durante questa domenica.

L’anticiclone proveniente dal Nord Africa sta invadendo l’intera penisola, con condizioni meteo simili a quelle dell’estate. Infatti le temperature inizieranno a salire su gran parte della penisola. In alcune zone i valori temici arriveranno a superare addirittura i 35°, come ad esempio in Pianura Padana. L’aria risulterà a dir poco bollente, con la domenica che sarà una giornata da mare per gran parte delle regioni estive.

Durante questa domenica, quindi, avremo un contesto meteorologico a dir poco stabile e tranquillo. Solamente durante le ore pomeridiane, qualche nuvola di troppo coprirà le aree alpine specialmente al confine con Nordest. Nuvole al pomeriggio anche sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Nel complesso quindi avremo un quadro meteorologico dai connotati estivi. Andiamo a vedere come si svilupperà la giornata su tutto il paese.

Meteo, l’estate esplode sulla penisola: la situazione durante questa domenica

Sarà quindi una domenica segnata da un meteo estivo. Infatti avremo un avvio di giornata ben soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche annuvolamento su Alpi, Appennini e Calabria Tirrenica. Inoltre durante la giornata avremo anche dei lievi rovesci pronti a colpire la costiera marchigiana. I valori termici, invece, aumenteranno su tutta la penisola. Andiamo a vedere cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone del settore. Solamente sulle Alpi a centro-ovest avremo addensamenti e diverse nuvole che copriranno il cielo al pomeriggio. Le temperature risulteranno in generale aumento, con valori massimi che andranno dai 30 ai 34 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione soleggiata al mattino. Anche qui avremo qualche annuvolamento sulle vette dell’Appennino, dove potranno esserci degli isolati acquazzoni. Anche qui avremo delle temperature in netto aumento, con valori massimi che oscilleranno dai 29 ai 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo bel tempo al mattino su tutte le zone del settore. Al pomeriggio si verificheranno diversi annuvolamenti, che andranno a colpire i cieli dell’Appennino e della Calabria Tirrenica. Altrove invece resiste il bel tempo su tutto il settore. Le temperature risulteranno in aumento, con valori massimi dai 26 ai 29 gradi.