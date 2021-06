Marvin Vettori, sfuma il sogno del titolo Ufc: Adesanya resta campione. Il fighter italiano è andato vicino alla cintura dei pesi medi ma si è dovuto arrendere ai punti

Niente da fare per Marvin Vettori. Il suo assalto alla cintura dei pesi medi della Ufc 263 è sfumato di fronte alla solidità di Israel Adesanya. Il campione in carica ha vinto con decisione unanime ai punti, confermando il titolo e mostrandosi assoluto dominatore della categoria. Migliorato in difesa e astuto nel girare a proprio favore i momenti decisivi del match, l’atleta di origine nigeriana e naturalizzato neozelandese non è apparso mai troppo in difficoltà, tranne che in una occasione. Nel terzo round Vettori ha avuto la possibilità di chiudere grazie una presa a terra ma non è riuscito nell’assalto decisivo. Rispetto al loro primo incontro disputatosi tre anni fa, questa volta il risultato è stato molto più netto (vinse per decisione non unanime).

Marvin Vettori, sfuma il sogno del titolo Ufc: Adesanya vince per decisione unanime

I calci precisi di Adesanya hanno fatto ancora una volta la differenza e gli hanno consentito di portare a segno delle combinazione estremamente pulite. A terra Vettori è riuscito a mostrare tutta la sua forza solo nella sopramenzionata occasione, facendo difficoltà nel mettere il combattimento sul suo terreno preferito.

Un sogno sfumato che non ridimensiona le ambizioni del 27enne italiano che potrà tornare a competere per il titolo nel prossimo futuro. Il campione invece ha come obiettivo la rivincita con Robert Whittaker, l’uomo a cui strappò la cintura due anni fa. Il ruolino di 21-1 nella Ufc lo rende al momento uno dei più grandi atleti in circolazione, Pound for Pound.