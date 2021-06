Isola dei Famosi, uno dei finalisti ha un malore durante il ritorno in Italia

Al ritorno dall’Honduras, uno dei sei finalisti dell’Isola dei Famosi ha avuto un malore. Lo ha voluto raccontare lo stesso ex-naufrago in un’intervista, dove spiega anche quello che è successo subito dopo l’eliminazione.

Uno dei sei finalisti dell’Isola dei Famosi ha confermato di aver avuto un malore durante il viaggio di ritorno in Italia: “La sera prima avevo bevuto tantissimo, in aereo ho iniziato a sudare freddo e vomitare. Mi sono sdraiato nel corridoio dell’aereo, dove un medico mi ha dato tre pastiglie. Non hanno avuto effetto, quindi me ne ha date altre due“.

Questo il racconto che Andrea Cerioli ha fatto sul suo ritorno in Italia, aggiungendo di non essere mai stato male così. Si è dunque addormentato a Città del Messico per risvegliarsi a Parigi. L’ex naufrago ha voluto confermare in un’intervista a Chi che adesso sta bene. Ha anche voluto raccontare cosa è successo subito dopo la sua eliminazione.

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli: “Io grasso? È vero”

Non appena escluso dall’isola dei famosi, Andrea Cerioli è stato immediatamente accompagnato a mangiare e a salutare i suoi affetti più cari. Come lui stesso ha raccontato più volte, arrivare alla finale è stato un vero e proprio choc, in quanto non pensava di resistere più di una settimana nel reality show.

Cerioli ha anche voluto rispondere alle critiche che lo vedevano grasso all’inizio del programma. È tutto vero, infatti appena arrivato in Hondouras pesava 82 chili, ma quando se ne è andato aveva perso ben 22 chili. La motivazione è la quarantena per il Covid: con le palestre chiuse ha smesso di allenarsi e si è “goduto la vita”, per quanto possibile.