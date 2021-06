Giulia De Lellis e la scenata di gelosia fatta al fidanzato Carlo Gussalli Berretta: l’influencer ha raccontato quanto accaduto

“Ho appena fatto una figura che non si può commentare!“, a dirlo è stata Giulia De Lellis in una Stories di Instagram dove ha raccontato di essere stata pervasa dalla gelosia verso il suo fidanzato, Carlo Gussalli Berretta.

Il suo ragazzo oggi è uscito in barca con gli amici e “ovviamente”, come ha sottolineato l’influencer, ha deciso di indagare a fondo e capire chi fossero tutti gli invitati. Tra questi la Delellis pensava ci fosse un altro amico di Carlo che intanto pubblicava su Instagram foto in compagnia di una bellissima ragazza.

La conduttrice di Love Island non ci ha visto più. Approfittando di una pausa dalle riprese del programma, ha cominciato a telefonare tutti gli amici del suo ragazzo in Facetime per capire chi fosse quella donna assente nella lita degli invitati in barca. Purtroppo però nessuno le ha risposto alimentando i suoi dubbi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Giorgia Soleri, arriva una rivelazione pazzesca: fan sorpresi – FOTO

Giulia De Lellis e la scenata di gelosia fatta al fidanzato Carlo Gussalli: “Che figura!”

Giulia De Lellis lontana dall’Italia per lavoro ha raccontato di essere stata pervasa dalla gelosia verso il fidanzato Carlo Gussalli Berretta. Il ragazzo, attualmente in Italia, è uscito nel pomeriggio per un giro in barca con un gruppo di amici ma l’influencer dopo aver visto le Stories di Instagram pubblicate da un loro amico è andata su tutte le furie. Questo ultimo era in compagnia di una bellissima ragazza ma non erano in barca come ha invece sospettato la De Lellis.

La conduttrice di Love Island ha così chiamato tutti gli amici di Carlo in Facetime ma nessuno le ha risposto facendo così alimentare i suoi dubbi. “Io volevo chiamare anche Paolo che è il marinaio della barca. Però mi sembrava proprio da pazza. Allora continuo a rompere tutti gli altri ma non rispondono”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, nuovo amore per un ex tronista: lei stava con un cantante

GUARDA QUI IL RACCONTO DELL’INFLUENCER>>> La scenata di Giulia De Lellis fatta al fidanzato

Poco dopo però, l’influencer è riuscita a parlare con l’amico che ha visto in foto con la bellissima ragazza, a lei sconosciuta, ed ha capito che c’era stato solo un equivoco. I due non erano in barca con Carlo ed il resto del gruppo. La De Lellis ha così continuato: “Il mio fidanzato quando faccio così mi chiama ‘il falco’ e fa bene. Dico ancora ‘il mio fidanzato’ perché niente, è andato tutto bene. Mi ha richiamato questo nostro amico ridendo perché aveva capito il motivo per il quale io lo stessi chiamando. Mi ha detto che non stava in barca con loro ma era insieme ad altri amici e di stare tranquilla”.