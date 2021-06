Giorgia Soleri, arriva una rivelazione pazzesca: fan sorpresi – FOTO

La fidanzata di Damiano dei Maneskin, Giorgia Soleri, ha deciso di fare una rivelazione importante ai suoi follower di Instagram

Giorgia Soleri ha lanciato il box delle domande sul suo account privato di Instagram dove i followers non hanno perso tempo a chiedere risposte alle proprie curiosità. La fidanzata di Damiano dei Maneskin, in viaggio da Roma verso Venezia, ha colto l’occasione prima dell’abbiocco per dedicare del temo a chi la segue e la sostiene.

Tra le tante domande quella più curiosa arrivata nei direct della Soleri è la seguente: “In un post o in una delle tue storie dicesti di essere omosessuale o sbaglio?“. La 25enne senza peli sulla lingua ha deciso di rispondere in maniera del tutto tranquilla e sincera.

L’influencer ha così dichiarato di non aver mai detto testuali parole: “Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale“. La modella ha così chiarito una volta e per tutte il suo orientamento sessuale.

Giorgia Soleri e la sua storia d’amore con Damiano dei Maneskin

La Soleri, tra le tante domande che le sono arrivate nei direct, ha voluto rispondere anche a chi le ha chiesto se dopo l’ufficializzazione della sua storia d’amore con Damiano David ha riscontrato maggiore popolarità e se lo trova in linea con il suo femminismo.

La modella ha così voluto chiarire che avere un fidanzato famoso non significa non essere femminista: “Sarebbe stato femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è ovviamente aumentata?”.

