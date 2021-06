Gerry Scotti conquista una grossa fetta di pubblico. I dati resi pubblici da auditel fanno sorridere il conduttore.

Gerry Scotti secondo solo a Lukaku. Ovviamente non nel senso stretto del paragone, e dunque calcistico, bensì per quel che riguarda gli ascolti ottenuti nella serata di ieri. Uno milanista e l’altro interista. Così come in campionato il nerazzurro primo in classifica e il rossonero secondo. Uno scherzo del destino che vede trionfare in prima serata sia Lukaku, vittorioso con il suo Belgio, sia la Rai che ha trasmesso Belgio Russia.

Nella serata di ieri dunque, analizzando i dati resi pubblici da auditel, su Rai 1 la partita Belgio-Russia di Euro 2020 è stata seguita da ben 4.200.000 spettatori pari al 21.9% di share, mentre pre e post gara – dalle 20:37 alle 23:10 – interessa 3.211.000 spettatori (17.8%).

Gerry Scotti, arriva l’annuncio ufficiale: grandissima sorpresa

Su Canale 5 invece la replica di The Winner Is ha raccolto davanti al video 2.028.000 spettatori con uno share del 13%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.491.000 spettatori (7.7%). Su Italia1 Shrek ha intrattenuto 885.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta ha incollato 1.101.000 spettatori con il 6%.

Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 944.000 spettatori (5.1%). Su La7 Downton Abbey ha registrato 376.000 spettatori con il 2.5%. Su Tv8 Gone – Scomparsa segna 238.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Follia Criminale – La Coppia dell’Acido è seguito da 308.000 spettatori con l’1.6%.