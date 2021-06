Euro 2020, una stella del Portogallo positiva al Covid: ha lasciato il ritiro e non parteciperà alla manifestazione. Fernando Santos lo sostituisce con il milanista Dalot

L’Europeo itinerante perde un altro protagonista prima di scendere in campo. Dopo Sergio Busquets della Spagna, anche Joao Cancelo è risultato positivo al Covid. L’esterno del Manchester City e della nazionale portoghese ha lasciato immediatamente il ritiro e non potrà prendere parte alla rassegna continentale. A darne notizia è stato il portale Record, seguito subito dopo dalla conferma ufficiale della federazione portoghese. L’ultimo giro di tamponi effettuato in vista dell’esordio di martedì contro l’Ungheria a Budapest, ha riscontrato l’infezione solo dell’esterno ex Inter e Juve, mentre i compagni sono tutti negativi. Il ct Fernando Santos perde un pezzo da 90 del suo 11 titolare e ha deciso di sostituirlo con il milanista Diogo Dalot.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, spunta il messaggio di Eriksen nella chat dell’Inter: brividi!

LEGGI ANCHE >>> Marvin Vettori, sfuma il sogno del titolo Ufc: Adesanya resta campione

Euro 2020, una stella del Portogallo positiva al Covid: Joao Cancelo lascia il ritiro

Il Portogallo fa sapere che “le autorità sanitarie ungheresi sono state immediatamente informate e Joao Cancelo – che sta bene – è stato posto in isolamento”. In conformità con il protocollo Covid-19 definito dalla UEFA prima delle partite di Euro 2020, tutto il gruppo squadra verrà sottoposto ad un altro giro di tamponi dopo quelli negativi di sabato.

Nel frattempo Diogo Dalot ha raggiunto il ritiro della sua nazionale e diventerà il 26imo giocatore in rosa, come stabilito dal regolamento (si può modificare la rosa fino ad un giorno prima dell’esordio). Il terzino rossonero è reduce dalla finale del Campionato Europeo Under 21 persa contro la Germania una settimana fa a Lubiana.