Domenica In, salta l’amato appuntamento: non c’entra Mara Venier

Il 13 giugno Domenica In non andrà in onda. La consueta trasmissione di Rai Uno è stata cancellata solo per questo giorno: le motivazioni che hanno portato a fare questa scelta, però, non c’entrano nulla con l’infortunio di Mara Venier.

Mara Venier ha recentemente passato un calvario in seguito all’operazione per l’installazione di un impianto dentale. Come la stessa Zia Mara ha raccontato, il primo intervento è durato sette ore, facendole perdere la sensibilità a parte del viso e facendo temere che ci potesse essere addirittura una paresi in corso.

La presentatrice di Domenica In si è subito rivolta al chirugo maxillo facciale Valentini Valentino, che nel corso di un’ulteriore operazione ha rimosso l’impianto dentale. Come Mara Venier ha raccontato nel video qui sotto, faceva addirittura fatica a parlare, ma nonostante ciò ha voluto continuare a condurre Domenica In.

Domenica In, perchè non sarà trasmessa il 13 giugno

Non sarebbe però la salute di Mara Venier all’origine della cancellazione di Domenica In dalla programmazione di domenica 13 giugno. Come conferma la stessa Rai, si è deciso di dare la precedenza al Campionato Europeo di Calcio, di cui la radiotelevisione pubblica italiana ha i diritti di trasmissione.

Al posto della consueta trasmissione si potrà dunque seguire in diretta la partita Inghilterra-Croazia, la gara più interessante del girone D di Euro 2020. Gli appassionati di calcio potranno vedere dalle ore 15:00 diversi volti della Serie A. Ci saranno fra i titolari sicuramente Ivan Perisic e Marcelo Brozovic dell’Inter, oltre ad Ante Rebic del Milan.