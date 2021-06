Camila Raznovich, torna un celebre programma sulla Rai: decisione definitiva

La Rai è pronta a riaccogliere Camila Raznovich, con un celebre programma amato dagli italiani: saranno cinque gli appuntamenti in estate.

La trasmissione di Rai 3, ‘Kilimangiaro‘, non abbandona i suoi telespettatori ed è pronto a tornare con la versione ‘Estate’ presentata da Camila Raznovich. Ancora una volta, il programma porterà il pubblico a conoscere le bellezze paesaggistiche italiane. Ci saranno anche approfondimenti sull’arte e la cultura contenuta all’interno delle città. Saranno cinque le puntate per la stagione estiva ed andranno in onda a partire da oggi alle ore 21:20.

Il programma prende il posto dello spin-off ‘Ogni cosa è illuminata‘ ed alternerà momenti in studio e documentari. In alcuni di questi contenuti, la protagonista sarà proprio la Raznovich, che accompagnerà i telespettatori a scoprire i tesori nascosti della penisola. Infatti nella prima serata, Camila scalerà le Alpi con Hervé Barmasse, dopo aver compiuto un’escursione sul Cervino. Mentre nelle prossime puntate andrà addirittura all’Asinara, insieme all’apneista Umberto Pellizzari.

Camila Raznovich, torna con ‘Kilimangiaro Estate’: le anticipazioni della puntata di stasera

Sono tante le novità in onda questa sera a Kilimangiaro Estate. Infatti durante la trasmissione di stasera ci saranno diversi ospiti, come le sorelle Leila e Sara Shirvani, musiciste di origine anglo-persiane. Parteciperà alla puntata anche Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e direttore dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), Vincenzo De Bellis e l’autore televisivo e radiofonico Francesco Lancia.

Camila Raznovich torna quindi in onda dopo la finale del torneo ‘Il Borgo dei Borghi‘. La conduttrice aveva salutato il programma lo scorso 25 aprile, prima di ripartire con l’edizione estiva del Kilimangiaro. Il programma è firmato da Cristoforo Gorno, Massimo Favia, Maria Iodice, Sergio Leszczynski, Antongiulio Panizzi, Camila Raznovich e Fabio Roberti. Mentre invece la regia è curata da Andrea Dorigo. Quindi appuntamento a stasera alle ore 21:20, con la trasmissione che andrà in onda su Rai 3.