Calciomercato Milan, un top club europeo su Calhanoglu: offerta monstre

Calciomercato Milan, il futuro di Hakan Calhanoglu è sempre più incerto. Un altro top club ha messo sul piatto un’offerta monstre

Dopo aver risolto la questione Donnarumma, ora per il Milan c’è da capire cosa ne sarà di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco andrà in scadenza di contratto tra circa 2 settimane, e sarà libero di accasarsi in qualsiasi club a parametro zero. Maldini e Massara sono fermi sulla loro proposta di 4 milioni di euro a stagione, e non c’è alcuna intenzione di rilanciare.

Dall’altra parte, l’ex turco continua ad avere diverse pretendenti. Dopo i dialoghi con la Juventus, c’è stato un club qatariota ad essersi fatto sotto. 32 milioni di euro totali per 3 anni di contratto, però rifiutati da Calhanoglu stesso. Stando a quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore anche un altro top club europeo avrebbe fatto la sua proposta al numero 10 del Milan.

Calciomercato Milan, anche l’Atletico Madrid su Calhanoglu

Il Milan e Hakan Calhanoglu potrebbero salutarsi già nella prossime sessione di calciomercato. Dopo le tante offerte arrivate nelle scorse settimane, ora è il turno dell’Atletico Madrid di Simeone. Stando a quanto riferisce Sky Sport, la proposta è di 3 milioni di euro all’anno più altri 3 milioni di bonus al momento della firma. La priorità dei Colchoneros rimane comunque Rodrigo De Paul per quel ruolo, anche se le richieste dell’Udinese sono molto onerose.

Un intreccio di mercato che vede coinvolto anche il Milan stesso, da tempo interessato alle prestazioni del centrocampista argentino. Con molta probabilità bisognerà aspettare la fine di Euro 2020 e della Copa America prima che ogni tassello vada al suo posto.