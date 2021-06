Britney Spears lo ha mostrato pubblicamente, sui social, ed ha fatto notare ai suoi followers che sono poco attenti… non lo vedono mai.

Britney Spears in questi giorni è stata più attiva del solito sui social. La pop star statunitense, una delle più famose e premiate cantanti d’oltreoceano, sta finalmente meglio. Il 2020 non è stato un anno positivo per lei. “Il 2021 è decisamente migliore del 2020 ma non sapevo che sarebbe stato così! – ha affermato nei giorni scorsi la cantante -.

Sono usciti tanti documentari su di me quest’anno con le opinioni di altre persone sulla mia vita. Cosa posso dire? Ne sono profondamente lusingata. Questi documentari sono così ipocriti… criticano i media e poi fanno la stessa cosa”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tale e Quale Show, incredibile spoiler: personaggio amatissimo tra i concorrenti?

Britney Spears lo mostra pubblicamente e ironizza: “Non lo vedete mai” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Britney Spears in questi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in costume in cui mostra il suo tatuaggio preferito che si trova sul collo poco sotto l’attaccatura dei capelli. È una scritta ebraica che significa mem hey shin, ovvero guarigione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Cristiano Malgioglio, è “scontro” dentro casa: il motivo spiazza tutti

“Il rosa acceso fa risaltare la mia abbronzatura – ha scritto Britney Spears nella descrizione del post –. Avete mai visto il tatuaggio sul retro del mio collo prima? È ebraico, è una lingua scritta al contrario! Dice Mem Hey Shin e significa guarigione! È il mio tatuaggio preferito ma ironia della sorte non lo vedete mai”.