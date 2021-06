Anticipazioni Mr Wrong, Ozgur e Ezgi vittime di narcotrafficanti

Le anticipazioni italiane di Mr Wrong – Lezioni d’amore fanno sapere che i due protagonisti, Ozgur ed Ezgi si troveranno nei guai

I due protagonisti di Mr Wrong – Lezioni d’Amore si troveranno in serio pericolo. Stando alle anticipazioni della soap opera turca con Can Yaman e Özge Gürel, i due si perderanno in mezzo al mare, fino a trovare riparo in una grotta apparentemente tranquilla.

Come ogni plot twist che si rispetti, la grotta in cui i due protagonisti di Mr Wrong trovano riparo è tutt’altro che un luogo sicuro: si tratta di un covo di narcotrafficanti che, alla visione dei due ragazzi, li rapiscono e legano.

Anticipazioni Mr Wrong, cosa succede ai due protagonisti

La bellissima coppia protagonista di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, verrà salvata da amici e familiari che allertano la polizia della loro scomparsa. Giunte sul luogo, le autorità competenti liberano Ezgi ed Ozgur e arrestano i malviventi. L’accaduto avvicinerà ancora di più i due che, pian piano, cominciano a provare qualcosa l’uno per l’altra. Nonostante l’interesse da entrambi i lati, nessuno dei due ha il coraggio di ammetterlo e proseguiranno per la loro strada di finta indifferenza e battibecchi vari.

Ezgi comincerà a frequentare Serdar e Ozgur, tremendamente geloso, deciderà di farsi avanti con la protagonista fino a baciarla.