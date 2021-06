Gemma Galgani viene spesso derisa da Tina Cipollari dietro le quinte e all’interno dello studio di Uomini e Donne. In difesa della dama torinese è intervenuta Ida Platano.

Gemma Galgani passa spesso come vittima degli scherzi di Tina Cipollari. L’opinionista a volte secondo il pubblico esagera e dello stesso parere sembra essere Ida Platano. La dama, intervistata dai colleghi di Uomini e Donne Magazine, ha raccontato e approfondito il suo rapporto d’amicizia con la dama torinese.

Ida e Gemma sono legate da una forte amicizia e in nome di questo sentimento, quando l’una o l’altra è in difficoltà subentra lo spirito di difesa. “Mi dà molto fastidio quando viene derisa, soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato. Cerco ogni volta di sollevarle il morale”, ha affermato Ida Platano.

Uomini e Donne, Gemma Galgani derisa da Tina: un’amica la difende

Gemma Galgani è sfortunata in amore. Quando le sembra di aver trovato l’uomo per lei, questi si rivela l’esatto opposto. A tal proposito si è pronunciata Ida Platano. “Non è un difetto”. Gemma Galgani è diventata negli ultimi anni il volto di Uomini e Donne e i suoi tantissimi fan sperano che lei presto possa coronare il sogno di trovare la sua anima gemella.

Ida Platano, sua grande amica, ha replicato a Uomini e Donne Magazine a chi parla di una Gemma che si illude, spiegando: “Più che illusione la chiamerei speranza. Gemma è una persona che si butta e ci crede con tutta se stessa e per me fa bene, non lo trovo un difetto”.