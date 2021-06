Uomini e Donne, celebre volto sbarca nel mondo del cinema: fan elettrizzati

Grandissima novità per tutti i fan di Uomini e Donne. Infatti gli appassionati del Trono Over troveranno uno dei protagonisti al cinema.

Non finiscono le novità per i fan di Uomini e Donne. Infatti gli amanti del dating show sono pronti ad osservare la prima performance cinematografica di Giorgio Manetti, l’uomo che fece innamorare follemente Gemma Galgani. Il toscano, infatti, prenderà parte alla pellicola ‘Uno stano weekend al mare‘ e si starebbe preparando per un esordio sul grande schermo.

Dopo un disperato corteggiamento, Gemma Galgani riuscì a conquistare Giorgio. I due però hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore da poco. Infatti per Gemma, Giorgio non l’amava ancora. Inoltre nonostante il loro travolgente amore, i due hanno escluso qualsiasi ritorno di fiamma. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti arriva al cinema: la sua storia con Gemma Galgani

Gemma Galgani e Giorgio Manetti si lasciarono con una struggente storia d’amore. Inoltre doppo la conclusione della loro storia d’amore, i due hanno continuato a punzecchiarsi. Manetti nel frattempo ha cambiato vita. Infatti ad oggi l’uomo ha trovato un nuovo amore, nella compagna Caterina. I due vivono a Firenze, dove Giorgio è riuscito ad ottenere un ruolo nella pellicola ‘Uno strano weekend al mare‘.

Sui propri canali social, l’ex Cavaliere ha mostrato un video in cui è in compagnia dell’attore Alessandro Ingrà. I due hanno scherzato sul soprannome di Manetti, ‘Il Gabbiano’. Infatti Giorgio ha spiegato al collega: “In un’altra trasmissione molto famosa che ormai tutti sanno, portai questo libro in regalo alla nostra cara Gemma. Era Il gabbiano Jonathan Livingston“. Inoltre prima della pellicola Giorgio sembrerebbe essere pronto a sposare la sua Caterina.