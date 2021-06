Stefano De Martino, l’annuncio spiazza tutti: il motivo della scelta – VIDEO

Primo ospite della puntata d’esordio di Europei a casa The Jackal, Stefano De Martino ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti senza parole

Tramite il suo profilo Instagram, Stefano De Martino ha affermato: “Sarei voluto nascere a Milano anziché Torre Annunziata”. In compagnia di Ciro e Claudia dei The Jackal, la mimica facciale del conduttore e ballerino napoletano non è bastata a far comprendere che era uno scherzo. C’è di più, perché dietro al video postato sui suoi social c’è una penitenza da pagare per un gioco fatto con Claudia.

Pioggia di critiche sui social per chi non ha seguito né il format, né compreso l’evidente mimica del ballerino di Amici di Maria De Filippi. “Ah, pure razzista”, ha scritto qualcuno, ma Stefano De Martino ha accolto con una semplice risata la tempesta di messaggi che ha ricevuto su Instagram.

Stefano De Martino perde ad un gioco: cos’è successo a casa The Jackal

Claudia dei The Jackal ha messo su il gioco “Rispondi o posta” composto da 3 domande scomode cui il conduttore partenopeo avrebbe dovuto rispondere oppure postare qualcosa sui suoi social. Stefano De Martino ha risposto alle prime 2 domande: da un elicottero in fiamme salverebbe Maria De Filippi e non il direttore di Rai 2; ha espresso preferenza per uno dei due brand di cui è stato testimonial.

La terza domanda è stata troppo anche per sé stesso: una scala dal più al meno simpatico tra Biagio Izzo, Francesco Paoloantoni e Maurizio Casagrande.