Stefania Orlando, rivelazione inaspettata: “Un’esperienza drammatica”

Un racconto particolare quello di Stefania Orlando ad un po’ di mesi dalla fine del GF Vip di cui è stata protagonista

Stefania Orlando è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 5 che ha visto vincitore Tommaso Zorzi con il quale, proprio la cantautrice, ha instaurato un ottimo rapporto fino alla fine. Al settimanale Voi, la concorrente del reality show ha raccontato della sua esperienza e del fatto che, probabilmente per una questione di carattere, non è perfettamente adatta ad essere osservata dalle telecamere 24 ore su 24 in ogni luogo.

LEGGI ANCHE > > > Michelle Hunziker, indiscrezione super: nuovo programma per lei

NON PERDERTI > > > Isola dei Famosi, pioggia di critiche ad Ignazio Moser: la risposta gela tutti

Stefania Orlando ha infatti confessato: “È stata senza alcun dubbio un’esperienza unica, ma anche drammatica, come nel momento della morte del fratello di Dayane”. Inoltre, la cantautrice ha detto una cosa comune a tutti: “Riadattarsi alla quotidianità è stato molto difficile”, non è la prima che sostiene una tesi del genere una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, celebre volto sbarca nel mondo del cinema: fan elettrizzati

Stefania Orlando, il racconto della sua esperienza al GF VIP

Oltre ad essere una delle ultime inquiline della casa del Grande Fratello, Stefania Orlando è anche una cantautrice, di fatti il suo ultimo singolo Babilonia ha tutta l’aria di una nuova hit estiva. Nel corso della sua intervista ha toccato anche il tema musicale, in particolare commentando la scomparsa del maestro Franco Battiato: “Adesso tocca a noi prenderci cura della sua musica. È stato uno sperimentatore che ha scritto le più belle canzoni del nostro patrimonio musicale”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Anticipazioni Una Vita, amato personaggio finisce in ospedale: cos’è successo

Per il futuro, Stefania Orlando ha ammesso: “Voglio comunicare emozioni positive anche con la musica”.