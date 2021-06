Boom di ascolti per la Rai con la partita inaugurale di Euro 2020 Turchia-Italia. Tutti i dettagli che hanno lasciato il pubblico sbalordito

Grande successo per la Rai che ha ottenuto risultati stratosferici in termini di share. Nella serata di ieri, venerdì 11 giugno 2021, su Rai1 è stata trasmessa la partita inaugurale di Euro 2020 Turchia-Italia. Questa ultima ha conquistato 12.749.000 telespettatori pari al 50.7% di share.

Nello specifico, nel primo tempo della partita inaugurale davanti al video erano presenti 12.709.000 telespettatori (50.6% di share), mentre nel secondo tempo 12.787.000 spettatori (50.9% di share). Un risultato importante per la Rai che ha lasciato tutti senza parole.

La Rai batte tutti nella serata di venerdì 11 giugno. Ma vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti dalle altre reti televisive

Nella serata di ieri, venerdì 11 giugno, la Rai ha battuto tutti registrando ottimi ascolti con la partita inaugurale di Euro 2020 Turchia-Italia. Ma veniamo adesso agli ascolti registrati dalle altre reti televisive con i programmi messi in onda.

Su Rete4 Quarto Grado–Le Storie ha tenuto incollati davanti al video 1.572.000 spettatori (8.7% di share). Su Canale5 Una folla passione ha raggiunto 1.166.000 spettatori (5.5% di share). Rai3 ha proposto Sissi–Destino di un’imperatrice interessando 891.000 spettatori (3.6% di share).

Su Rai2 Stai lontana da mia figlia ha catturato l’attenzione di 753.000 spettatori (3% di share). Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 702.000 telespettatori (3% di share). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 360.000 spettatori (1.5% di share).

Su La7 Propaganda Live–Best Of 286.000 telespettatori (1.5% di share). Tv8 ha proposto Italia’s Got Talent–Best Of interessando 241.000 spettatori (1%di share). Su RealTime Fuori Menù ha raggiunto 100.000 spettatori (0.4% di share). Su SkySport Turchia-Italia è stata vista da 1.508.000 spettatori (6% di share).