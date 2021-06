Michelle Hunziker, indiscrezione super: nuovo programma per lei

Nuova avventura per la conduttrice italo-svizzera? La super indiscrezione del momento riguarda Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è una delle conduttrici di punta dei canali Mediaset, da anni al timone di Striscia La Notizia, insieme a Gerry Scotti, passando per All Together Now, il nuovo format di talent show che ha convinto a pieni voti il pubblico.

Anche l’indiscrezione del nuovo programma, riguarderebbe un format musicale. Stando a quanto riportato da TvBlog, infatti, Michelle Hunziker sarà presto alla conduzione di Star in the Star. Si tratta di un format che è il giusto mix tra Tale e Quale Show di Carlo Conti ed Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. È evidente che Mediaset stia pensando ad una rivoluzione interna e proporre un nuovo talent fa parte di questa.

Star in the Star, di cosa si tratta il nuovo forma di Michelle Hunziker

Star in the Star è un format statunitense della Baijay, ripreso anche in Germania, in cui delle celebrità, grazie a trucchi e costumi – così come in Tale e Quale Show – si trasformano diventando i grandi della musica italiana ed internazionale. Tuttavia, – e qui entra in gioco il format de Il Cantante Mascherato – la giuria non saprà chi sono gli interpreti perché vengono nascosti ad hoc.

Ad ogni modo, scoprire l’identità degli interpreti starà nelle capacità dei giudici e degli spettatori, tramite video ed indizi studiati appositamente. Ad ogni puntata, verrà eliminata una celebrità ed alla fine ne resterà soltanto una da indovinare e smascherare.