Michele Merlo, i risultati dell’autopsia: le cause del decesso

Nuovi risvolti sulla morte di Michele Merlo: è stata effettuata l’autopsia sulla salma del ragazzo colpito da una leucemia fulminante

E’ stata una morte improvvisa quella dell’artista scomparso sei giorni fa, Michele Merlo, a causa di una leucemia fulminante che gli avrebbe provocato un’emorragia celebrale. Conosciutissimo nel mondo della tv grazie alla sua partecipazione a X Factor e ad Amici 16 nel 2017, la sua morte ha sconvolto davvero tutti.

I genitori del cantante, che ora chiedono giustizia, hanno fatto sapere che nonostante Michele sia arrivato in ospedale con dei sintomi ben precisi, è stato in un primo momento rimandato a casa con una cura antibiotica. Successivamente, il secondo malore è stato fatale per il giovane 28enne.

La famiglia Merlo ha così richiesto che venisse fatta giustizia effettuando tutti i controlli del caso sulla salma di Michele e sembrerebbero esserci adesso importanti risvolti: è stata effettuata l’autopsia.

TI CONSGILIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> Emma Marrone, la dedica a Michele Merlo sul palco è da brividi – VIDEO

Michele Merlo, i risultati dell’autopsia confermano le cause del decesso

Come richiesto dai genitori di Michele Merlo, il signor Domenico e la signora Katia, sulla salma del ragazzo è stata svolta l’autopsia. A rivelarlo è stato il Corriere della Sera. Le indagini effettuate però, non avrebbero portato a nulla di nuovo, queste hanno confermato solo la causa del decesso.

Michele Merlo “è morto per una grave emorragia celebrale dovuta a leucemia fulminante, così come diagnosticato dall’ospedale Maggiore di Bologna”. Questo è quanto si legge sulle pagine del Corriere della Sera dove si prosegue: “Ad eseguire l’esame, durato oltre due ore, il medico legale Matteo Tudini di Bologna e l’ematologo Antonio Cuneo di Ferrara. Presente anche il consulente nominato dalla famiglia, la dottoressa Anna Aprile del Dipartimento di medicina legale di Padova”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Michele Merlo, il gesto della madre commuove il web – FOTO

Intanto l’inchiesta con l’ipotesi di omicidio colposo è ancora aperta a carico di ignoti. Secondo le prime indiscrezioni, la morte di Michele poteva essere evitata se solo si fosse riconosciuta in tempi brevi la leucemia che ha colpito il giovane artista. Attenderemo nuovi sviluppi.