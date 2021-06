Meteo, scoppia l’anticiclone nel weekend: arriva l’estate

Sarà un weekend estivo per il meteo italiano, con l’anticiclone pronto ad esplodere. Una massa di aria rovente è in arrivo dall’Africa: cosa succede.

L’Italia si appresta a vivere un weekend caratterizzato dal meteo rovente, con l’anticiclone pronto ad esplodere. Infatti ad influire sulle condizioni meteorologiche italiane ci sta pensando flusso d’aria calda proveniente dalle Azzorre. Nonostante ciò durante la giornata di sabato alcune zone non potranno ancora contare su una totale stabilità atmosferica. Infatti alcuni disturbi potrebbero colpire la dorsale appenninica campana, calabrese e ad alcuni tratti della Basilicata e la Sicilia, dove potranno presentarsi dei acquazzoni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Il Vesuvio negato: “Niente servizi igienici, nessuna biglietteria, atti vandalici. I flussi turistici si stanno azzerando”

Queste precipitazioni saranno le uniche note stonate del fine settimana. Durante la giornata di domenica, però, l’intero paese sarà avvolto da una evidente fiammata estiva. L’alta pressione, infatti, invaderà la penisola lasciandosi alle spalle tutte le precipitazioni e gli acquazzoni. L’aria quindi si farà sempre più rovente, specialmente nelle zone più vicine al continente africano. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla penisola italiana in queste ore.

Meteo, l’anticiclone avvolge la penisola italiana: ancora note instabili

In questo weekend continuerà il rinforzo dell’anticiclone per il meteo italiano. Infatti il flusso di aria calda proveniente dall’Africa andrà ad intensificarsi nelle prossime 48 ore, portando temperature estive su tutta la penisola. Le condizioni meteorologiche andranno pian piano a stabilizzarsi, salvo per qualche disturbo presente sulla dorsale appenninica. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sui tre principali settori del Paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo fin dal mattino bel tempo, con cieli poco nuvolosi o con leggere velature. Inoltre nel corso della giornata avremo diversi annuvolamenti che copriranno le regioni settentrionali, senza provocare alcun disturbo. Le temperature risulteranno in deciso aumento, con temperature tra i 28 ed i 32 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Denise Pipitone, c’è una nuova pista: riscontri decisivi?

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione ampiamente soleggiata sia sul versante tirrenico che sul versante adriatico. Durante le ore pomeridiane, inoltre, non mancheranno degli annuvolamenti durante la dorsale appenninica. Durante le ore pomeridiane avremo anche qualche fenomeno isolato. Le temperature risulteranno in aumento anche qui, con massime tra i 28 ed i 32 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo già dal mattino degli annuvolamenti su diverse zone meridionali. Inoltre la situazione andrà a peggiorare durante le ore pomeridiane. Specialmente sul versante tirrenico, infatti, avremo diverse piogge. Migliorano le condizioni meteorologiche sulle coste. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra i 25 ed i 28 gradi.