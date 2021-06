Con un post sul suo profilo Instagram, l’attrice Martina Stella ha dato un grande annuncio: “Sono davvero felice”

Il post è stato pubblicato solamente poche ore fa, ma ha già fatto il boom di like e commenti su Instagram. La nota attrice Martina Stella ha mostrato ai suoi fan due foto che non lasciano spazio a fraintendimenti: aspetta un bambino. Si tratta della seconda gravidanza, dopo aver dato alla luce Ginevra nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregoriani.

Martina ha atteso alcune settimane prima di dare la lieta notizia a tutti i suoi follower, e ora ha deciso di uscire allo scoperto. Nelle due immagini si mostra già col pancione, mentre indossa un abito arancione e scrive: “La gioia più grande è quella di diventare mamma ancora una volta. Il dono più speciale che potessi ricevere!“.

Martina Stella è incinta, l’annuncio sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Dopo aver dato alla luce Ginevra nel 2012 – dalla relazione con Gabriele Gregoriani – Martina Stella è incinta per la seconda volta. Questa volta il papà sarà il marito Andrea Manfredonia. “Sono davvero tanto felice di poter condividere con voi questa bellissima notizia. La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!” le sue parole utilizzate su Instagram: “Molti di voi sempre attentissimi già da tempo avevano intuito qualcosa in questi mesi… confesso che non è stato semplice non fare spoiler per tutto questo tempo“.

“Ho aspettato tanto questo momento… il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!” ha poi concluso, tra la gioia di tutti i suoi follower.