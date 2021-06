Fortnite, che novità per gli abbonati al PS Plus: è tutto gratis!

Altre novità in arrivo su Fortnite. Dopo la stagione 7, ci sono nuovi vantaggi per gli abbonati al PS Plus

Da ormai qualche giorno, vi stiamo parlando delle innumerevoli novità che Epic Games ha aggiunto a Fortnite con l’arrivo della stagione 7. Tanto attesa quanto discussa, è stata contrassegnata dall’invasione degli alieni sull’isola di gioco. Ci sono diverse nuove partnership già annunciate, come le nuove skin di Superman e di Rick & Morty, ma anche dei calciatori Marco Reus e Harry Kane.

Le novità non sono però certamente finite qui, anzi. Come ormai da diversi anni accade, anche per questa season è stato pubblicato ufficialmente il nuovo bundle dedicato a tutti gli abbonati al PS Plus. Si tratta nello specifico di una skin e di un dorso decorativo riscattabili senza alcun costo aggiuntivo. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite, i dettagli sul bundle per gli abbonati al PS Plus

Se anche voi siete abbonati al PS Plus – servizio a pagamento per giocare al multiplayer da Playstation – potete riscattare sin da subito il nuovo bundle arrivato con la season 7 di Fortnite. Inclusi all’interno del free pack la skin Riparatore e il dorso decorativo Giudizio Finale. C’è una peculiarità che sta già facendo impazzire tutti gli utenti: il personaggio estrarrà le spade dallo zaino, per poi usarle come oggetto di raccolta.

Dopo aver riscattato il pacchetto, questo finirà nell’armadietto e potrà essere utilizzato su ogni altra piattaforma. Vi basterà avviare il gioco una sola volta da PlayStation 4 o PlayStation 5. Se volete aggiungere sin da subito il tutto alla raccolta, vi basta cliccare questo link e fare login.