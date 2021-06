Eriksen malore in campo, dramma agli Europei di calcio: gli aggiornamenti

Eriksen malore in campo durante Danimarca-Finlandia, dramma agli Europei di calcio. Il centrocampista rianimato in campo, ora è in ospedale

Minuto 43 di Danimarca-Finlandia che apriva il Girone B degli Europei di calcio. Christian Eriksen vicino alla fascia laterale improvvisamente si accascia in campo senza nessun motivo apparente, né un contrasto subito.

Il centrocampista della Danimarca ha semplicemente perso i sensi e subito compagni ed avversari hanno capito la gravità della situazione. Immediatamente sono stati chiamati lo staff medico della nazionale e i barellieri ed è cominciata l’attesa perché le poche immagini della regia Uefa hanno fatto capire tutto.

Eriksen è stato sottoposto ad un lungo massaggio cardiaco anche con l’utilizzo di un defibrillatore e per diversi minuti il pubblico si è ammutolito mentre compagni e avversari piangevano. Il direttore di gara ha sospeso il match mentre Eriksen usciva dal campo in barella e sono anche le ultime immagini che abbiamo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Euro 2020 Turchia-Italia 0-3: highlights, tabellino e voti della sfida

Eriksen malore in campo, la corsa in ospedale e i controlli: ecco cosa hanno detto i primi esami

Ma ce ne sono altre. Quelle della moglie di Eriksen che prima ha chiamato l’allenatore della Nazionale per avere aggiornamenti e poi dalla tribuna è volata in campo. Subito è stata abbracciata da capitan Kjaer e dal portiere Schmeichel che l’hanno consolata. Poi è andata anche lei in ospedale seguendo il suo compagno.

La prima comunicazione ufficiale è arriva dall’Uefa: “Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato”. Eriksen al momento è stabile ma soprattutto era cosciente al momento dell’uscita dal campo. Il centrocampista dell’Inter al momento è sedato, dovrà essere sottoposto a tutti i controlli del caso anche per determinare le cause del suo malore, ma trapela cauto ottimismo.