Cristiano Malgioglio, è “scontro” dentro casa: il motivo spiazza tutti

Gli Europei di calcio hanno avuto un grande successo, ma sono stati anche motivo di disputa nella casa di Cristiano Malgioglio: il motivo

Gli Europei hanno avuto un grandissimo successo nella serata di ieri, venerdì 11 giugno, con la partita inaugurale Italia-Turchia. Ma il grande momento che ha visto trionfare l’Italia, è stato motivo di disputa in casa Malgioglio.

Il cantautore infatti pare abbia un po’ discusso con un amico di origini turche, nonché suo ospite, proprio per la partita di calcio. Malgioglio ha fatto sapere che in casa ha un solo televisore ed era disposto a cederlo al suo amico nella prima parte del match. Il secondo tempo invece era pronto a tifare Italia.

Ma cosa è successo? L’amatissimo Cristiano se nella prima parte della serata aveva deciso di essere ospitale, nella seconda parte voleva restare da solo e concentrarsi sulla partita così da tifare Italia indisturbatamente, ma così non è stato.

Cristiano Malgioglio e la partita Italia-Turchia: avrebbe voluto seguirla senza essere disturbato

Cristiano Malgioglio attendeva con ansia questo momento, ma le cose non sono andate secondo i piani. Difatti, come racconta anche il quotidiano Il Tempo, l’amatissimo cantautore siciliano, voleva seguire la partita di calcio in religioso silenzio senza nessuno che gli desse fastidio.

Purtroppo però l’artista, in casa a Milano, ospita un carissimo amico di origini turche che a differenza di Cristiano che ha deciso di staccare anche il telefono durante il match per non essere distratto, l’amico ha acquistato anche le trombe per festeggiare la Turchia qualora avesse vinto.