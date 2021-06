Calciomercato Milan, la stella esce allo scoperto: “Ho detto ciò che voglio”

Calciomercato Milan, il giocatore è uscito allo scoperto e ha rivelato il suo futuro ai microfoni del The Guardina. Le parole

Il Milan vuole tornare a competere anche in Europa. Dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ora l’obiettivo della dirigenza è quello di costruire una rosa in grado di non sfigurare nella massima competizione europea. La prossima sessione di calciomercato sarà fondamentale in questo senso, per regalare a Stefano Pioli i giusti rinforzi.

Il primo acquisto è già stato ufficializzato: Mike Maignan dal Lille. Per il riscatto di Tomori dal Chelsea manca solo l’ufficialità e continua la caccia a Olivier Giroud per l’attacco. In attesa di capire cosa ne sarà di Hakan Calhanoglu, Maldini e Massara stanno cercando importanti colpi soprattutto sulla trequarti, sia in mezzo che a destra. C’è un nome che finalmente è uscito allo scoperto.

Calciomercato Milan, De Paul: “Ho detto ciò che voglio fare”

Intervenuto ai microfoni del The Guardian, il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul è uscito allo scoperto e ha dichiarato cosa vorrà fare nella prossima stagione. “Ho già detto ciò che pensavo e ciò che volevo. Ormai ho 27 anni, non parlerò da nessun’altra parte perché rispetto tutti ad Udine, soprattutto i tifosi che mi amano” le sue parole. In ritiro con la nazionale argentina, il talentuoso centrocampista ha lasciato intendere che vuole fare il salto di qualità.

Il Milan continua ad inseguirlo, e potrebbe essere lui il grande colpo di questa sessione di calciomercato. L’Udinese continua a chiedere non meno di 40 milioni di euro, e c’è l’Atletico Madrid che continua a trattare. I rossoneri potrebbero inserire Hauge nell’offerta per abbassare le pretese dei friulani.