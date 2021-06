Calciomercato Inter, un campione del Mondo per Inzaghi: lo scambio

Calciomercato Inter, la dirigenza starebbe lavorando ad un super scambio per arrivare ad un campione del Mondo in attacco

Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter sono già al lavoro per costruire la squadra del prossimo anno. Dopo l’addio di Antonio Conte e con tutte le difficolta a livello finanziario, sarà richiesto uno sforzo non da poco sul calciomercato per far rifiatare i bilanci. Ci sono due indiziati di lusso che potrebbero lasciare Milano già quest’estate: Achraf Hakimi e Lautaro Martinez.

L’esterno marocchino continua ad essere inseguito da PSG e Chelsea. Se i francesi sono fermi sulla proposta iniziale di 60 milioni di euro, i londinesi starebbero pensando di inserire alcune contropartite come Christensen ed Emerson Palmieri. Per ciò che riguarda Lautaro Martinez, invece, si sta profilando la possibilità di imbastire uno scambio che porterebbe all’Inter un campione del Mondo.

Calciomercato Inter, si lavora allo scambio Lautaro Martinez-Griezmann

Al momento si tratta di una semplice suggestione, ma nelle prossime settimane potrebbe essere intavolata una trattativa vera e propria. Lautaro Martinez potrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione di calciomercato e, tra le squadre maggiormente interessate, continua ad esserci il Barcellona di Koeman. Viste le richieste piuttosto onerose dei nerazzurri, l’idea dei Blaugrana sarebbe quella di inserire una contropartita non da poco.

Secondo quanto riferisce Diariogol.com, a Milano potrebbe arrivare Antoine Griezmann. Mai convincente dopo il suo trasferimento nel 2019 dall’Atletico Madrid, il francese andrebbe a far coppia con Romelu Lukaku per regalare a Simone Inzaghi un attacco da sogno. Se ne riparlerà sicuramente nelle prossime settimane.