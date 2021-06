Anticipazioni Beautiful, incontro eclatante: svolta sulla morte di Vinny

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere di un incontro inaspettato per gli amanti della soap opera: sviluppi sulla morte di Vinny

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che ci sarà un sorprendente incontro tra Liam e Thomas richiesto dall’uomo in prigione. Insieme al padre Bill dietro le sbarre, dopo essersi costituiti entrambi, il suo più grande rammarico è quello di aver lasciato Hope sola, senza possibilità di prendersene cura.

Nonostante Liam abbia passato l’intera vita accanto ad Hope allontanando Thomas, questa volta l’uomo dietro le sbarre ha una richiesta molto importante per il Forrester. Gli chiederà di prendersi cura di Hope e dei bambini? Questo non è ancora certo, ma è già noto che la sua risposta sarà positiva, Thomas acconsentirà a ciò che gli chiede Liam.

Anticipazioni Beautiful, l’alleanza per salvare Liam e Bill

Le anticipazioni americane della soap opera Beautiful, fanno sapere che Thomas continuerà a nutrire rabbia nei confronti di Liam perché colpevole per la morte di Vinny. Sarà per questo motivo che il Forrester sarà spesso in contrasto con Brooke fino ad un forte litigio. Tuttavia, come sappiamo ormai ad mesi, i produttori hanno promesso un grande colpo di scena per la morte di Vinny attualmente piena di misteri e incertezze.

L’unico passaggio della morte di Vinny che sembra essere chiaro è uno: prima di morire, ha avuto uno scontro violento con qualcuno e non è stato Liam ad averlo ucciso. Thomas e Wyatt si alleeranno per scoprire la verità e scagionare Liam e Bill.