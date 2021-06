Whatsapp, c’è un trucco che vi lascerà senza parole: pazzesco!

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco che lascia gli utenti senza parole. Andiamo a vedere cosa cambia sull’applicazione di messaggistica.

Sono tantissime le novità lanciate da WhatsApp nell’ultima settimana, dalla nuova versione della Beta al suggerimento per l’utilizzo degli sticker. Però sull’applicazione è possibile trovare tantissimi trucchi esterni, in grado di migliorare l’applicazione. Oggi andiamo a vedere come nasconderci dagli altri contatti. Infatti esistono due modi per nascondere il proprio accesso online, ma continuando a chattare.

MODALITA’ AEREO: Questo è forse uno dei trucchi più antichi presenti sull’applicazione. Infatti attivando la modalità aereo, il dispositivo si scollegherà dalla linea internet. Nonostante la mancanza di rete, però, potrete continuare a leggere i messaggi arrivati in chat e potrete anche rispondere. Infatti il messaggio verrà inviato non appena toglierete la modalità aereo.

FLYCHAT: Il secondo trucco, invece, sarà possibile attuarlo con una applicazione esterna. Disponibile gratuitamente per iOS e PlayStore, l'applicazione permetterà alle chat di svolazzare sullo schermo, così l'utente non dovrà mai accedere all'applicazione. Con questa applicazione, infatti, gli utenti potranno rispondere senza rinnovare il loro ultimo accesso.

WhatsApp, non solo il trucco dell’ultimo accesso: arriva un importante novità

Non finiscono mai i lavori di aggiornamento di WhatsApp da parte del team di sviluppatori, pronti a soddisfare sempre gli utenti. Da qualche settimane, infatti, è sbarcata una nuova versione della Beta negli store digitali (App Store e Play Store). All’interno dell’applicazione a breve sarà possibile ottenere uno strumento che ‘susggerirà’ i nuovi sticker. Per ottenerlo e provarlo bisognerà scaricare la versione 2.21.12.1 della Beta dell’applicazione. Infatti digitando qualcosa nella barra dei messaggi, l’icona delle emoji a sinistra diventerà colorata se il testo corrisponde ad uno sticker salvato.

Una volta cliccato su questa icona sarà possibile vedere tutti i suggerimenti. Inoltre la nuova feature non dovrebbe avere nessun problema con gli ‘sticker ufficiali‘, mentre potrebbe zoppicare con gli adesivi scaricati da terzi. Se l’aggiornamento della Beta riuscirà a convincere gli utenti, ben presto la nuova modalità di suggerimento degli sticker sbarcherà anche sull’applicazione ufficiale.