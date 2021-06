Un ex tronista di Uomini e Donne è finito al centro di un gossip che lo vede protagonista insieme alla sua compagna.

Dopo l’esperienza al GF Vip, Andrea Zelletta si è dedicato a pieno al suo lavoro e in modo particolare alla sua compagna, la fidanzata che scelse quando sedeva sul trono di Uomini e Donne. Natalia Paragoni ama tantissimo il 26enne nativo di Taranto e tra l’altro è solo grazie a lui se è tornata a sorridere e a credere nell’amore. Nel suo passato ha vissuto due storie deludenti, però ormai è acqua passata. Ciò che è stato appartiene al passato.

Oggi, come già accennato, la coppia vive la loro storia in amore e senza freni. Entrambi hanno affermato da sempre di essere molto calienti sotto le lenzuola tanto che lei è dovuta addirittura correre in farmacia per comprare dei cerotti particolari. Nelle ultime ore però nuove dichiarazioni provano quanto la loro intesa a letto e non sia invidiabile.

Uomini e Donne, rivelazioni piccanti su un ex tronista: fan in visibilio

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Zelletta ha ribadito che fare l’amore è fondamentale in una coppia e che conta almeno l’80% della stabilità di un rapporto. “Facciamo l’amore una volta al giorno. E il posto più strano dove lo abbiamo fatto è stato sotto un albero di ulivo in Puglia. Credo che sia importante dar sfogo alla fantasia cercando posti e posizioni nuove. Il s***o è un mondo complesso”.

Poi l’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato anche delle dichiarazioni che fece tempo fa la sua fidanzata, quando affermò di aver avuto forti dolori muscolari a causa dei troppi rapporti intimi. “Lei ha fatto una confidenza senza malizia né volgarità. Nel 2021 si dovrebbe poter parlare liberamente di s***o senza essere giudicati”.