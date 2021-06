Uomini e Donne si è preso una pausa, ma i riflettori puntati su dame e cavalieri non si sono spenti: arrivano importanti dichiarazioni da Elisabetta Simone

Elisabetta Simone nel suo percorso a Uomini e Donne Over, dove era arrivata per trovare la sua anima gemella, ha dovuto fare i conti con una delusione: dopo degli alti e bassi con Luca Cenerelli, l’imprenditore milanese le ha confidato di non essere innamorato.

La Simone ha così iniziato a frequentare un altro cavaliere, Marco Pistonesi, con il quale è uscita dal dating show con la promessa di approfondire la loro conoscenza. Ma qualcosa non è andato nel verso giusto nemmeno questa volta. L’imprenditrice lombarda ha rilasciato un’intervista al magazine del programma in cui ha dichiarato che dopo la chiusura di Uomini e Donne ha rivisto Luca Cenerelli.

Elisabetta ha raccontato che era uscita dal programma con la consapevolezza di una storia chiusa, “cercando di ritrovare un equilibrio: mi ero messa l’anima in pace ed ero pronta a relazionarmi con una persona nuova, nonostante la delusione fosse ancora fresca dentro di me”. Terminate le riprese del programma però, Luca si è rifatto vivo dicendo all’ex dama che sarebbe arrivato a Milano per chiarire la loro situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, Paolo Bonolis ironizza sul ruolo di opinionista di Sonia Bruganelli

Elisabetta Simone racconta il suo incontro con l’ex cavaliere di Uomini e Donne, Luca Cenerelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Simone (@elyxabetta)

Uscita dal dating show con la consapevolezza di una storia impossibile e un’altra da approfondire Elisabetta Simone ha dichiarato, ai microfoni del magazine dedicato al programma, che ha rivisto Luca Cenerelli. E’ stato l’ex cavaliere a chiederle di vedersi: ” Inizialmente non volevo perché ero molto arrabbiata e amareggiata, ma nella vita ho sempre preferito affrontare le discussioni vis à vis e alla fine ho deciso di accettare”.

Luca le ha spiegato i motivi che l’hanno portato a dire e a fare determinate scelte facendo in questo modo capire a Elisabetta che la pressione legata al contesto ha inciso su di loro. “C’è stato un abbraccio. Mi ha detto che gli manco e questo mi ha destabilizzata“.

La Simone ha raccontato che al momento si stanno sentendo per il puro piacere di farlo. Ma nonostante ciò non vi sono i presupposti per ricostruire un rapporto: “Personalmente sono ancora molto scossa da quello che è accaduto tra di noi. Non ho nessuna voglia di tornare nel baratro dei mesi scorsi”. L’ex dama ha voluto inoltre precisare che Luca vorrebbe oltrepassare questo muro e lei non è categorica sulla chiusura, probabilmente ha solo bisogno di tempo e di dimostrazioni concrete.

TI CONSIGLIO ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno il Covid: come stanno – VIDEO

Dopo l’incontro con Luca, Elisabetta ha deciso di chiudere con Marco Pistonesi

“Dopo la fine delle ultime puntate abbiamo continuato a sentirci. È una bellissima persona, un uomo intelligente e maturo. Quando ho rivisto Luca, però, sono andata un po’ in tilt e la prima cosa che ho voluto fare è stata chiudere con lui”, sono state queste le parole di Elisabetta parlando della sua relazione con Marco Pistonesi.

Dunque, l’ex dama ha deciso di non coinvolgere in un triangolo l’ex cavaliere con il quale è uscita dal programma. E’ voluta essere sincera con Pistonesi il quale è stato sempre corretto nei suoi confronti: “Lui non è stato felice per quello che gli ho detto e lo capisco, ma credo abbia compreso quanto fossi in difficoltà“.