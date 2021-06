Sossio Aruta, l’annuncio spaventa i fan: “Sto malissimo” – VIDEO

Sossio Aruta ha raccontato di come sta vivendo questi giorni, i fan sono preoccupati per le sue condizioni dopo il video postato sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

Una delle coppie più belle del Trono Over di Uomini e Donne è quella tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Proprio loro due, soltanto nella giornata di ieri hanno annunciato di avere il Covid. In particolare, l’ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha pubblicato un IGTV sul suo profilo Instagram per spiegare come si sente.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, verso una clamorosa conduzione: c’è l’annuncio

NON PERDERTI > > > Mara Venier, lo sfogo del marito Nicola Carraro: le sue condizioni

Per prima ha parlato Ursula, tramite le Stories di Instagram in cui ha spiegato che negli ultimi giorni stava curando una pesante allergia ed accusava dolori alla cervicale che, evidentemente, si sono rivelati altro. Entrambi positivi al tampone, la bambina nata dalla coppia attualmente è negativa e non mostra alcun sintomo.

LEGGI ANCHE > > > Flavio Briatore, la verità sul suo malessere: racconto toccante

Covid-19, la testimonianza di Sossio Aruta positivo al tampone

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sossio Aruta (@sossioarutaofficial)

Su Instagram Sossio Aruta ha inizialmente ringraziato tutti per avergli scritto: “Sono molto grato per il vostro interesse, in tantissimi mi avete scritto appena avete saputo della mia positività. Purtroppo anche io sono rimasto intrappolato in questa rete del Covid”. Successivamente l’ex Uomini e Donne è passato a parlare delle sue condizioni: “Fortunatamente non sono gravissimo, ma sono giorni che sto malissimo. Ho perso già 4kg”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Uomini e Donne, è addio definitivo tra i due: spunta clamoroso ritorno

La testimonianza di Sossio Aruta, oltre mettere in allerta i suoi fan, li invita anche ad avere tanta cautela perché il Covid è tutt’altro che passato.