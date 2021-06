Sanremo 2022, verso una clamorosa conduzione: c’è l’annuncio

Trepidante attesa per capire chi sarà il nuovo conduttore di Sanremo 2022, intanto un possibile candidato scopre le carte

Quello di Amadeus per il terzo anno di seguito sarebbe un clamoroso ritorno alla conduzione del Festival di Sanremo 2022. Un sogno di molti – visto che le edizioni condotte da lui finora hanno sempre avuto qualcosa di particolare – che potrebbe avverarsi. “Non amo dire di no, ma qualsiasi decisione sarà presa insieme alla Rai e sarà per il bene del Festival, non del mio personaggio“, così commenta Amadeus rispetto ad un possibile ritorno al Teatro Ariston.

Se alla fine del secondo anno di conduzione c’era una totale chiusura da parte dell’amatissimo conduttore, questa volta Amadeus sembra essere più aperto ad un possibile ritorno in scena.

Sanremo 2022, Amadeus tris?

Innegabile che la coppia Fiorello-Amadeus convinca il pubblico italiano, è ancor più innegabile che la loro doppia conduzione abbia portato a due eventi straordinari negli anni: il primo anno con Bugo che ha abbandonato il palco:

Ed il secondo anno è stato all’insegna di un teatro vuoto e di applausi scroscianti fatti dalla sola orchestra.

Ad ogni modo, la decisione della Rai è attesa a breve. Il direttore Stefano Coletta ha annunciato: “Giugno sarà il mese decisivo per decretare il prossimo conduttore del Festival di Sanremo”. Poter rivedere Amadeus in prima serata nella settimana italiana più attesa sarebbe un grande spettacolo, chissà che la TV di Stato non riesca a sorprendere i telespettatori.