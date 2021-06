Kate Middelton si è lasciata andare ad un piccolo sfogo durante la conferenza stampa per un ente no-profit: la Duchessa di Cambridge non ha ancora avuto l’opportunità di vedere la secondogenita di Harry e Meghan.

Harry e Meghan hanno più volte rivendicato il loro diritto alla riservatezza, ingaggiando anche il loro avvocato quando la BBC ha raccontato che il nome della secondogenita, Lilibet, non sarebbe stato approvato da Elisabetta II. Secondo alcune fonti, la Regina d’Inghilterra avrebbe appreso della nascita tramite il comunicato stampa ufficiale.

Non stupisce dunque che dal 6 giugno 2021, il giorno in cui è nata Lilibet, non siano circolate delle foto ufficiali della bimba, in evidente contraddizione con il protocollo reale. Inoltre, il parto sarebbe avvenuto in California, non in Inghilterra, a riprova del profondo strappo fra Harry e la sua famiglia.

Kate, le parole su Lilibet: “Spero di vederla presto”

Quando un giornalista del tabloid Daily Mail ha chiesto a Kate Middelton un commento sulla nascita di Lilibet, la risposta è stata sorprendente. La Duchessa di Cambridge ha raccontato: “Se ho un augurio per la mia nuova nipotina? Gli auguro tutto il meglio, ovviamente. E spero di poterla vedere molto presto“.

Kate ha quindi confermato di non aver ancora avuto la possibilità di vedere la figlia di Meghan ed Harry, ma si agura di poterla incontrare presto. Incalzata dalla stampa, la Duchessa ha rivelato di non averla nemmeno vista in una videochiamata. Questo rivela quanto siano deteriorati i rapporti fra Harry e la Royal Family.

Ecco il video in cui Kate Middelton parla per la prima volta in pubblico della nipote Lilibet (in lingua inglese):