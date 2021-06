Isola dei Famosi, l’amara confessione di un naufrago: “Fa ancora male”

Isola dei Famosi, ora che tutti sono rientrati in Italia riabituarsi alla vita normale non è facile. Ecco l’amara confessione di un naufrago

Difficile resistere per tante settimane sotto il sole dell’Honduras, lontano dalle famiglie, dagli affetti e dalla vita di tutti i giorni. Ma è anche difficile, per i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, ora che sono tornati tutti in Italia abituarsi di nuovo ai ritmi di tutti i giorni e alla quotidianità.

Ognuno lo sta riscoprendo a modo suo e a suo modo si sta anche riadattando. Come nel caso di Matteo Diamante, che non è arrivato nel reality all’inizio ma è comunque rimasto per quasi due mesi arrivando sino alla finale. E anche se è stato il primo degli eliminati, ha comunque fatto centro, perché gli è servito a farsi conoscere da un’altra fetta di pubblico.

Gran fisico, il ragazzo genovese ha perso una ventina di chili in Honduras e al suo ritorno si è anche impressionato, davanti allo specchio. Ma non tutto sta andando come sperava perché, come ha confessato via social, “mi sveglio in continuazione tutta la notte per dolori allo stomaco“. Tutta colpa della fame che lui come gli altri ha patito in Honduras e della cura ricostituente alla quale lo stanno sottoponendo i suoi genitori, a suon di pasta al pesto e focacce.

Isola dei Famosi, Matteo Diamante è tornato in tv dopo Uomini e Donne e La Pupa e il Secchione

Matteo Diamante, 32 anni e genovese doc, si era fatto conoscere come corteggiatore di Sabrina Ghio (ex di Non è la Rai) a Uomini e Donne nell’edizione 2017/2018. Poi è stato anche concorrente del programma Ex On The Beach su Mtv e ha partecipato come ‘pupo’ nell’ultima edizione de ‘La Pupa, Il Secchione e Viceversa‘ pochi mesi fa.

All’Isola dei famosi ha stretto rapporti molto intensi soprattutto con alcuni concorrenti. Come Valentina Persia, alla quale ha dedicato subito un pensiero tornato in Italia (“Mi manchi guerriera”, le ha scritti). Ma anche con Awed, che poi è stato premiato dal pubblico con la vittoria finale. Non così per Matteo che però aumenterà il numero dei suoi follower (già oggi sono circa 170mila) e potrà monetizzare questa nuova popolarità.