La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta iniziando a prendere forma. Tra addii e conferme… Le prime indiscrezioni.

Il GF Vip 6 inizia a prendere forma e tra smentite e conferme, Alfonso Signorini sarà per il terzo anno consecutivo il conduttore del programma. Oltre a lui, in questi giorni sono stati rivelati, non in via ufficiale, i nomi dei nuovi concorrenti. Ma non solo, aggiornamenti importanti sono stati annunciati anche sul fronte opinionisti.

Pupo ha annunciato che non sarà più opinionista al Grande Fratello Vip. Il cantante ha deciso di mollare lo show dopo tre anni per tornare ai suoi impegni musicali. Sulla scia dell’addio anche Antonella Elia che verrà sostituita da una ex concorrente del GF Vip: Adriana Volpe. La conduttrice prenderà il posto di Antonella Elia, con la quale ha condiviso l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.

GF Vip 6, ex naufraga nel cast? La verità della showgirl

Tra i futuri concorrenti del GF Vip potrebbe esserci Alessia Mancini? A rispondere è stata lei stessa nel corso di una lunga intervista rilasciata al magazine Nuovo. In tanti vorrebbero vederla nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma la showgirl ha rivelato di essere davvero tanto felice della sua vita attuale che non avrebbe senso privarsene anche solo per qualche mese.

“Sono così contenta della mia vita attuale che non avrebbe senso privarmene. Mia figlia non mi ci manderebbe mai. Nel 2018 ho già fatto L’Isola dei Famosi e non me la sentirei di lasciarla sola un’altra volta. Adesso che sta crescendo sono sicura che le mancherei più adesso che qualche anno fa”.