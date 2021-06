Facebook annuncia una super novità: arriverà molto presto

Si espande l’universo Facebook. Secondo quanto riferisce The Verge, a breve arriverà una grossa novità

Nonostante l’esplosione dei vari Instagram e TikTok, Facebook non può che essere considerato ancora il social network di riferimento. Lo sa bene il proprietario Mark Zuckerberg, che sta continuando a lavorare per espandere il suo impero a suon di novità e proposte innovative. Come riportato dagli esperti di The Verge, c’è un annuncio che bolle in pentola.

Sta per arrivare il Facebook Watch! Primo orologio intelligente accostato in maniera diretta ad un social network, sarà accessoriato con tante feature di prim’ordine e non avrà nulla da invidiare ai grandi colossi già operanti su questo mercato. Pare che l’input sia arrivato proprio dal CEO dell’azienda, voglioso di inserirsi nei mercati dove dominano iOS ed Android.

Facebook Watch, ecco tutto quello che sappiamo

Un vero e proprio smartwatch quello che ha in mente Facebook, pronto a dire la sua in un mercato tutto nuovo. Stando a quanto riferito da The Verge, il colosso di Menlo Park avrebbe già investito oltre un miliardo di dollari sul progetto e sarebbe pronto a vendere i wearable alla cifra di 400 dollari. Scocca in acciaio inossidabile con design modulare, display estraibile e doppia fotocamera: queste sono alcune delle caratteristiche che andranno a comporre il nuovo Facebook Watch.

Ci sarà ovviamente l’integrazione totale con Facebook ed Instagram. Dopo aver registrato un contenuto o scattato una foto, c’è il tasto per la condivisione immediata sui due social network di punta. Le colorazioni principali saranno nero, bianco e oro, con un sistema operativo che ricorda molto Android.