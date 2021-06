Calciomercato Juventus, pronto il clamoroso ritorno: Allegri dà l’ok

Calciomercato Juventus, nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi il clamoroso ritorno. Allegri ha già dato l’ok

La Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. La prossima stagione deve essere quella del riscatto per i bianconeri, dopo l’ultima annata segnata da diverse difficoltà sia in Serie A che in Champions League. Il ritorno dell’allenatore toscano ha sin da subito fatto intendere le intenzioni della società: tornare a competere ai massimi livelli.

La prossima sessione di calciomercato sarà fondamentale in questo senso, per la costruzione di una squadra pronta sin da subito a tornare ai vertici. C’è innanzitutto da risolvere la questione Cristiano Ronaldo, con PSG e Manchester United che restano alla finestra. Intanto, potrebbe presto concretizzarsi un clamoroso ritorno.

Calciomercato Juventus, Pjanic può tornare in prestito

A un anno esatto dalla cessione al Barcellona, per Miralem Pjanic potrebbe esserci il clamoroso ritorno alla Juventus. Il centrocampista non ha mai pienamente convinto in Blaugrana e, dopo i primi mesi di assestamento, è stato relegato in panchina dal tecnico Koeman. Stando a quanto riferisce il portale spagnolo Rac-1, l’ex Roma starebbe spingendo per un ritorno a Torino in prestito. Allegri ha già dato l’ok, consapevole che un suo trasferimento a titolo definitivo risulterebbe troppo complicato.

Il club di Leo Messi chiede infatti non meno di 50 milioni di euro per cederlo, ed è per questo che un prestito accontenterebbe tutti. Sono attesi sviluppi già nelle prossime settimane, con la Juventus pronta ad accoglierlo nuovamente con un prestito biennale fino al 2023. Potrebbe prendere il posto di Bentancur, che ha diverse offerte dall’estero.