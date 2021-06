Calciomercato, Conte di nuovo in Serie A: clamoroso annuncio!

Clamorosa indiscrezione di calciomercato, con Antonio Conte che potrebbe tornare presto in Serie A: l’annuncio fa impazzire i social.

L’addio a sorpresa all’Inter di Antonio Conte ha suscitato reazioni contrastanti da parte del popolo nerazzurro, tra chi lo ringrazia per lo scudetto e chi invece non ha apprezzato l’addio. Inoltre Conte, dopo la separazione, è stato al centro di moltissimi rumors di mercato. Infatti, in molti hanno accostato il mister salentino alla prestigiosa panchina del Real Madrid. I senatori dei Blancos, però, hanno minacciato l’addio in caso di ingaggio del tecnico italiano.

Adesso però Antonio Conte è senza panchina e rischia di iniziare la stagione calcistica senza una panchina. Ben presto l’ex allenatore della Nazionale, però, potrebbe tornare in nerazzurro. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato il giornalista Tommaso Labate. Infatti, sul proprio profilo Twitter, Labate ha scritto: “La bellissima intervista a Conte di Di Caro sulla Gazzetta è come la lacrima sul viso di Bobby Solo. Leggendola, ho capito molte cose. Non so quando. Ma prima o poi all’Inter avremo un Conte bis“.

La bellissima intervista a Conte di Di Caro sulla @Gazzetta_it è come la lacrima sul viso di Bobby Solo.

Leggendola, ho capito molte cose.

Non so quando. Ma prima o poi all’@Inter avremo un Conte bis.https://t.co/CZ0emGkH9Z — Tommaso Labate (@Tommasolabate) June 10, 2021

Calciomercato, Conte rischia di rimanere senza panchina: il futuro del tecnico

A sorpresa, ad oggi, Antonio Conte è rimasto senza panchina. Dopo le sirene che l’avevano accostato al Real Madrid, il tecnico ha deciso di concludere il rapporto con l’Inter in anticipo, ma alla fine Florentino Perez ha puntato sul ritorno di Carlo Ancelotti. Infatti i senatori dei ‘Blancos’ non hanno visto di buon occhio l’arrivo del tecnico, che in ogni sua esperienza ha faticato a fare da collante tra società e calciatori.

La seconda pista per il tecnico era un ingaggio del Tottenham Hotspur. Infatti la squadra londinese era pronta a puntare sul tecnico salentino, ma alla fine ha deciso di desistere. Infatti Conte ha avanzato molte richieste sul mercato prima ancora di firmare il contratto. Così la dirigenza del Tottenham ha deciso di sondare altri allenatori. Così adesso Conte rischia di rimanere senza squadra per l’inizio della prossima stagione, vedremo se alla fine il tecnico riuscirà ad approdare nuovamente in Serie A.