Belen Rodriguez ha voluto condividere una riflessione sulla gravidanza con i suoi ammiratori, confermando che ormai manca meno di un mese alla nascita di Luna Marie, la sua secondogenita.

Da quando Belen Rodriguez ha lasciato per la seconda volta Stefano De Martino, è impossibile non aver notato un deciso cambiamento nella sua persona. Anche nella comunicazione con i suoi ammiratori sui social network sembra essere diventata più matura e riflessiva, tanto che spesso i suoi fan spesso si chiedono se sia davvero lei a postare.

Questa maturità e serenità derivano senza dubbio dall’ultima relazione con Antonino Spinalbese, che ha ben undici anni in meno di lei. Lui ha raccontato a Chi come Belen sia stata in grado di far emergere il suo lato protettivo. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, ed ormai manca davvero poco alla nascita della bambina, che si chiamerà Luna Marie.

Belen, le nuove rivelazioni sulla gravidanza

Attraverso un messaggio su Instagram, Belen ha voluto aggiornare i suoi followers riguardo la sua gravidanza. Ha spiegato che, ultimamente, è scomparsa dai social network perchè ha deciso di godersi nell’intimità la nascita della seconda figlia, che ha deciso di condividere solo con i suoi cari.

Anche se Belen ha ammesso di essere gelosa della sua gravidanza, ha subito rassicurato che, non appena Lunita sarà nata, condividerà subito la gioia con tutti i suoi ammiratori. Ha poi concluso: “Non è che all’improvviso sono diventata antipatica… Manca meno di un mese, non vedo l’ora!“.