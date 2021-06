Anticipazioni Una Vita, grande evento per un personaggio: arriva suo figlio illegittimo

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 parlano di un evento che sconvolgerà l’intera città con un figlio illegittimo in arrivo

NUOVO PERSONAGGIO ad #unavita!!

È tempo di nuovi arrivi nella soap iberica, dopo l’arrivo di Ildefonso Cortes, un nuovo personaggio arriverà ad #Acacias!

Le anticipazioni della soap opera spagnola, Una Vita, portano un personaggio che sconvolgerà le vite degli abitanti di Acacias: Julio Dominguez rivelerà a José Miguel di essere suo figlio illegittimo. QUest’ultimo non reagirà bene alla notizia, tutt’altro e la sua indifferenza ferirà il nuovo arrivato che viene prontamente consolato da Emilio.

Sarà proprio Emilio a confessare a Cinta di avere un fratello e, dubbiosa e sconvolta dall’accaduto, ha un primo colloquio con Julio che le conferma tutto quanto ha saputo.

Anticipazioni Una Vita, José torna sui suoi passi e chiede scusa a Julio

Le anticipazioni di Una Vita fanno sapere che José torna sui suoi passi, chiede scusa al ragazzo per la sua reazione e prova a convincerlo a non abbandonare la città. Cinta e José decidono, momentaneamente, di tenere il segreto per salvaguardare la mamma, Bellita che più volte è ad un passo dallo scoprire la verità. Intanto, Ramon è un po’ perplesso e consiglia a José di assicurarsi che Julio sia veramente suo figlio.

Ad alimentare i sospetti ci sarà una chiamata in gran segreto che il ragazzo farà ad uno sconosciuto. Cos’altro nasconde Julio? È veramente il figlio illegittimo di José?