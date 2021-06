Anticipazioni Mr Wrong, momenti difficili e inaspettati per Ozgur e Ezgi 

Come sempre non mancano le anticipazioni per gli appassionati di Mr Wrong-Lezioni d’amore. Ozgur e Ezgi si preparano a vivere momenti difficili

Gli appassionati della popolare soap turca Mr Wrong-Lezioni d’amore con Can Yaman e Ozge Gurel torneranno ad emozionarsi con i nuovi episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 giugno su Canale Cinque. Come sempre non mancano le anticipazioni sulle vicende dei protagonisti che stanno catturando l’attenzione del pubblico italiano.

Nella puntata del 14 giugno, i protagonisti di Mr Wrong-Lezioni d’amore si troveranno a vivere un momento di preoccupazione in quanto dispersi su un’isola della Marmora. Le cose inizialmente si metteranno molto male per Atasoy e Ezgi.

Questi ultimi però riusciranno a venirne fuori ed i narcotrafficanti saranno affidati alla giustizia. Ad essere in pena per la scomparsa di Atasoy e Ezgi, saranno i genitori. Questi si chiederanno che fine hanno fatto i due giovani che non rispondono più al telefono.

Mr Wrong, tutte le anticipazioni delle prossime puntate

Dopo aver scampato il pericolo sull’isola sperduta della Marmora, i protagonisti di Mr Wrog dovranno affrontare il matrimonio di Ebru. Il patto che lega Ezgi e Atasoy verrà a conoscenza di Cansu e Deniz: sarà Inal a svelarlo. Le cose però al matrimonio si metteranno male, infatti, alla cerimonia arriverà anche Serdar assieme alla sorella Yesim. Questi sono stati invitati dallo sposo.

Gizem sceglierà di venire allo scoperto raccontando tutte le sue ambizioni. Deciderà infine di rivelare anche la sua invidia nei confronti della nuova arrivata che ha catturato il cuore e l’attenzione di Atasoy.

Ozgur e Ezgi rientrano da Istanbul e giunti sul pianerottolo delle loro case, sono pronti a salutarsi. Ma i due che ormai condividono tantissime cose insieme, il giorno dopo dovranno nuovamente incontrarsi per andare a lavoro. Tra loro si instaura sempre di più un grande feeling.

Le puntate della settimana si concluderanno con un incontro al buio per Atasoy. Sarà la madre di Ozgur ad organizzarlo. Nel frattempo Ozgur deciderà invece di organizzare una cena con Yesim. I due si ritroveranno insieme a casa di Gizem, ignari di essere ascoltati.