WhatsApp, rivoluzione storica: un sogno che si avvera per gli utenti

Nuova rivoluzione per WhatsApp, pronta ad introdurre una funzione che rinnova l’applicazione: gli utenti la aspettavano da tanto tempo.

Nell’ultimo anno WhatsApp ci ha tenuto ad aggiornare costantemente la sua applicazione e adesso è in arrivo una vera e propria rivoluzione. Infatti dopo quasi un anno di attesa, gli sviluppatori di Menlo Park sono pronti a lanciare la funzione multi-device. Chiesta con insistenza sui social, a breve gli utenti potranno utilizzare il proprio profilo su più dispositivi contemporaneamente. A confermare la notizia ci hanno pensato Mark Zuckerberg e Will Cathcart, rispettivamente numero uno del gruppo Facebook e di WhatsApp.

I due hanno confermato la notizia attraverso una simpatica chat su WhatsApp. Nello screenshot pubblicato da WABetaInfo si può leggere Zuckerberg che afferma: “La funzione sta arrivando“. A breve, quindi, non sarà necessario avere il nostro profilo collegato sul cellulare per usufruire dell’applicazione anche su computer, tablet o iPad. Menlo Park, infatti, è pronta a lanciare una applicazione ottimizzata anche per gli altri dispositivi. Andiamo quindi a vedere le ultime novità presenti sull’app di messaggistica.

WhatsApp, non solo la rivoluzione del multi-dispositivo: utenti soddisfatti per i messaggi a doppia velocità

Sono tantissimi le novità sbarcate su WhatsApp nelle ultime settimane. Come hanno potuto notare molti utenti negli ultimi giorni, accanto ai messaggi vocali è spuntata un’importantissima nuova funzione. Infatti dopo mesi di prova sulla versione Beta, l’applicazione ha deciso di implementare uno strumento capace di velocizzare i vocali. Avremo tre velocità a disposizione: 1X (normale), 1,5X e 2X. La funzione è disponibile sia su Android che iPhone e potrà essere utilizzata anche da WhatsApp Web e Desktop.

Ancora una volta ad annunciare l’aggiornamento ci ha pensato WABetaInfo. Stando al portale specializzato, per applicare il nuovo strumento basterà far partire il messaggio audio e cliccare alla sua destra la ‘velocità di riproduzione‘. In molti hanno richiesto a lungo il tool, proprio per rendere più veloce l’ascolto dei vocali ‘chilometrici. Inoltre gli sviluppatori di Menlo Park volevano lanciare la funzione fin da subito, ma per qualche strana ragione si è aspettato la fine di maggio 2021. Questo inoltre è un tool da tempo applicato dalla principale rivale di WhatsApp, Telegram.