I due ex concorrenti di Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Sossio Aruta, hanno confermato di essere entrambi positivi al tampone del Covid. Ecco cosa è successo e come stanno loro e, soprattutto, i bambini.

Il Trono Over di Uomini e Donne ha fatto nascere delle lunghe e solide relazioni. In qualche caso, anche delle belle famiglie. Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono forse una delle coppie più belle nate nel programma di Maria De Filippi, e dalla loro unione è anche nata una bellissima bambina.

Attivissimi sui social network, di recente hanno fatto ben due viaggi in crocera. Nei prossimi giorni, oltre a qualche impegno di lavoro, li attendeva anche una vacanza estiva, oltre alla festa di compleanno di Ursula. Tutto rimandato a causa del Covid. Lei commenta: “Purchè sia tutto sempre risolvibile, accettiamo e lottiamo“.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, ecco come hanno preso il Covid

È stata Ursula ha spiegare con dei messaggi e delle Storie su Instagram che cosa è successo. Sossio, prima di andare a Torino per un appuntamento di lavoro, si è dovuto sottoporre al tampone per il Covid, che è risultato positivo. Anche Ursula, che ha fatto il tampone solo per precauzione, è risultata anche lei contagiata.

A questo punto, Ursula ipotizza che l’allergia e la cervicale che ha curato di recente, forse, non era davvero un’allergia ed un dolore alla cervicale. Nonostante la brutta notizia, entrambi stanno bene, e soprattutto sono contenti di non aver avuto contatti con nessuno negli ultimi giorni, soprattutto con i bambini.