Supervivientes, Gianmarco Onestini visitato da un medico: le sue condizioni

Piccolo inconveniente per Gianmarco Onestini durante la trasmissione ‘Supervivientes’. Visitato da un medico, andiamo a vedere le sue condizioni di salute.

Gianmarco Onestini è uno dei grandi protagonisti italiani di Supervivientes, ossia la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Inoltre il concorrente del reality è forse l’unico a fare squadra con Valeria Marini, la naufraga più discussa dal pubblico iberico. Stando ad un indiscrezione lanciata da ‘Biccy’, Onestini ha avuto dei problemi di salute, con un medico che l’ha visitato d’urgenza.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Ignazio Moser, disavventura dopo la fine dell’Isola dei Famosi: rientro da incubo – VIDEO

Infatti il naufrago è stato vittima di un blocco intestinale che l’ha fatto penare. Così dopo una visita veloce, il dottore della crew di Supervivientes ha deciso di fare un clistere all’ex concorrente del Grande Fratello. A far discutere tutti, ci ha pensato proprio la regia del reality. La trasmissione spagnola, infatti, ha mandato in diretta le immagini del clistere fatto ad Onestini. L’intervento del medico ha liberato il concorrente dal dolore, ma ha creato non poche polemiche, andiamo quindi a vedere cos’è successo.

Supervivientes, Gianmarco Onestini ed il clistere in diretta: cos’è successo

Le immagini mandate in onda sul ‘Cuatro‘ hanno scatenato il pubblico su Twitter. Infatti, a causa dell’alimentazione precaria, è stato necessario un clistere per liberare Onestini dal dolore. Nel video incriminato si può vedere Onestini in posizione, con un asciugamano che oscura le sue parti intime. Il dottore così, preservando l’intimità del concorrente è riuscito a somministrare il clistere. Inoltre il medico della produzione ha precisato: “Ti metterò un liquido che ti permetterà di andare in bagno, va bene?“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Uomini e Donne, genitori bis: la coppia aspetta il secondogenito

Ovviamente il canale ‘Cuatro’ ha preservato il momento clou della peretta, ma ha comunque mostrato il concorrente in procinto del clistere. Diversi utenti, sdegnati, hanno chiesto alla produzione perchè ha voluto umiliare Onestini in quel modo. In molti hanno mostrato il loro sdegno scrivendo sui social come le immagini non fossero necessarie. L’intervento del medico ha salvato il naufrago che hai compagni ha confessato: “E’ stata un’esperienza bruttissima, non la voglio ricordare“.