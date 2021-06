Meteo, ancora qualche pioggia in Italia: torna l’anticiclone nel weekend

Il meteo italiano continuerà ad essere caratterizzato da qualche pioggia, prima del ritorno dell’anticiclone: cosa sta succedendo sulla penisola.

Arriva finalmente il caldo estivo sull’Italia, con l’anticiclone pronto ad invadere il Paese durante il weekend. L’ingresso del flusso di aria calda sul paese, infatti, permetterà alle temperature di salire al di sopra dei 30° su gran parte delle penisola. Durante la giornata di sabato, infatti, l’alta pressione cercherà di allungarsi dal Nord Africa fino all’Europa centro-occidentale. Nonostante questo miglioramento, però, non mancheranno le insidie.

Infatti specialmente al Sud Italia si andranno ad abbattere le ultime insidie temporalesche. Dalle regioni del Nord scenderanno correnti fresche e instabili, provocando rovesci temporaleschi su bassa Campania, Basilicata, Calabria e sulla Sicilia orientale. Nonostante ciò le temperature continueranno a salire sui diversi settori del paese. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo giovedì sulla penisola italiana.

Meteo, l’anticiclone all’assalto dell’Italia: tempo ancora volubile

Il meteo sulla penisola italiana continua a migliorare, con le piogge degli ultimi giorni che lasceranno spazio all’anticiclone che si abbatterà sul paese. Infatti al momento l’unica insidia è presentata dalla distribuzione dell’alta pressione sul paese. Mentre sulle regioni settentrionali sembrano essere superate le condizioni temporalesche, al Sud ci sarà ancora qualche insidia. Andiamo a vedere cosa succederà sui tre settori principali durante questo giovedì.

Sulle regioni del Nord Italia avremo gli ultimi rovesci pronti a colpire Prealpi, Dolomiti, ovest Alpi e Appennino. Inoltre queste precipitazioni potranno anche sconfinare in alcune zone della Liguria, sulle pianure del Veneto ed in Emilia Romagna. Continueranno ad aumentare le temperature, con valori massimi che oscilleranno dai 27 ai 31 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo un clima in prevalenza soleggiato, ma con qualche rovescio ed insidia temporalesca specialmente sulle aree interne della Sardegna ed in Umbria. Queste piogge e precipitazioni, nel corso della giornata, si sposteranno sulle regioni tirreniche. Le temperature risulteranno in rialzo anche qui, con massime che andranno dai 26 ai 30 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora nubi sparse su tutto il settore. Durante le ore pomeridiane, inoltre, avremo dei temporali pronti a colpire su parte di Campania, Calabria, Lucania e zone interna della Sicilia. Le temperature anche qui saranno in lieve rialzo, con valori massime che andranno ad oscillare dai 25 ai 28 gradi.