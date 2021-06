Massimo Giletti, clamoroso annuncio: il suo futuro in TV

Al termine della stagione di Non è l’Arena, Massimo Giletti ha concesso un’intervista in cui ha svelato qualcosa sul suo futuro in TV

Massimo Giletti si avvia verso l’ultima puntata della stagione di successo di Non è l’Arena non prima della messa in onda di “Abbattiamoli” uno speciale sulla mafia previsto per stasera, giovedì 10 giugno, dalle 21:30 su La7. A proposito di quest’esperienza, raggiunto dai colleghi di Fanpage.it ha raccontato: “Abbiamo registrato per un totale di 20 ore ed estrapolarne soltanto 3 e mezzo è stato veramente complicato. Sono stanco, mi sembra di essere tornato alle origini del mio lavoro, in posti che conosco molto bene”.

Il conduttore ha raccontato la sua esperienza sotto scorta, di certo faticosa, ma con la collaborazione di un personale eccellente: “I Carabinieri che mi hanno seguito hanno giocato d’astuzia, capivano anche quando era il momento di lasciarmi un po’ più solo. Quando ho avuto un faccia a faccia con il figlio dell’uomo che copriva la latitanza di Provenzano, ho avuto la garanzia di lavorare in maniera serena dalle persone che mi proteggevano”.

Massimo Giletti, il passaggio a La7: “Troppa censura in Rai”

Dal 2004 al 2017, la Rai ha ospitato il programma “L’Arena” nato proprio con alla conduzione Massimo Giletti. Soltanto 4 anni fa, il conduttore piemontese si è trasferito su La7 con lo stesso format ed un nome leggermente diverso. Questo salto gli ha permesso maggiore libertà: “Alla Rai ero travolto da una tempesta di censure, non avrei mai potuto fare quello che faccio qui. Mi sento libero di scomodare ministri, commissari e molto spesso abbiamo avuto ragione”.

“Ad oggi”, conclude Giletti a Fanpage.it, “ringrazio Mario Orfeo per avermi cacciato dalla Rai, allora non lo capivo, ma mi ha reso una persona migliore”.