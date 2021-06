Mara Venier sta vivendo un incubo: “Ho una paresi totale”

Un vero e proprio incubo quello di Mara Venier in seguito a quella che sembrava essere un semplice intervento di ortodontia

A soli 2 giorni dalla pubblicazione del post su Instagram di Mara Venier, in cui spiega le sue condizioni attuali, torna a parlare al Corriere della Sera dell’incubo che sta vivendo. “Ho una paresi totale, nonostante il nervo lesionato non sento dolore, zero assoluto: bocca, naso, guancia, non ho sensibilità”.

Tutto è cominciato lo scorso lunedì quando Mara Venier si è recata presso un dentista di Roma – di cui non fa nome – per un intervento di ortodontia programmato da mesi. Qualcosa deve essere evidentemente andato storto perché la conduttrice veneta ha perso completamente la sensibilità. Ciononostante, domenica 6 maggio la regina della domenica ha portato avanti Domenica In, non senza attacchi di panico: “Temevo di non riuscire a parlare. Ero in camerino in lacrime con il direttore di Rai1, Stefano Coletta, che mi dava coraggio”. Tuttavia, nonostante lo sforzo della passata domenica, questo weekend non riuscirà ad essere presente a Domenica In.

Mara Venier, il racconto straziante ed i provvedimenti legali

“Nei giorni seguenti all’intervento”, ha piegato Mara Venier, “ho chiamato il dentista per chiedere spiegazioni in merito al mio stato e lui continuava a ripetermi che era tutto normale”. Al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato di com’è riuscita a salvarsi da questo stato di malessere: “Ho chiamato il mio medico Giovanni di Giacomo e dalla descrizione dei sintomi si è reso conto che era qualcosa di molto serio. Così mi ha mandata subito dal dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillofacciale che, durante l’intervento, mi ha rimosso l’impianto del dentista. Purtroppo il nervo era già lesionato, devo solo pregare che si risani da solo e non devo ricorrere ad un intervento di microchirurgia”.

Nonostante Mara Venier abbia voluto riservare l’identità del dentista che le ha recato tale danno, promette azioni legali: “L’avvocato Carlo Longari mi assisterà in sede civile e penale. Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri”.