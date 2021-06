Ignazio Moser, disavventura dopo la fine dell’Isola dei Famosi: rientro da incubo – VIDEO

Una disavventura alquanto singolare per Ignazio Moser al termine dell’Isola dei Famosi. L’ex naufrago posta un simpatico video a riguardo.

Sono tornati in Italia nella giornata di ieri i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Tra i rientranti anche uno dei finalisti, Ignazio Moser, vittima di un inaspettato imprevisto. Infatti dopo i diversi scali, l’influencer è riuscito a tornare dall’Honduras insieme agli altri concorrenti postando diverse stories per tenere aggiornati i propri seguaci. Ad oggi non era mai stato documentato un rientro in Italia, visto che solitamente i concorrenti fanno rientro in Italia per la finale. Durante questa edizione, infatti, insieme ai finalisti c’erano anche i semi-finalisti.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Royal Family, il principe Harry torna a casa: il motivo del viaggio

Con questa novità la produzione ha permesso ai concorrenti di avere nuovamente in mano i propri smartphone. Subito dopo il programma, infatti, i presenti all’Isola di Palapa hanno filmato il tutto su Instagram. Tra i più attivi abbiamo potuto vedere le stories di Matteo Diamante, Ignazio Moser e Awed, che hanno filmato i propri pranzi in aeroporto. Però qualcosa è andato storto a due concorrenti. Andiamo quindi a vedere cosa è successo.

Ignazio Moser perde il portafoglio, i concorrenti i bagagli: disavventure per gli ex naufraghi

Sono diverse le disavventure che hanno colpito gli utenti al rientro in Italia. Infatti il primo a dare novità sul burrascoso rientro è stato Matteo Damante. Il concorrente, dopo aver consegnato la collana da leader ad Isolde Kostner, ha comunicato ai suoi fans che tutti gli ex naufraghi avevano lasciato i bagagli a Parigi, ultimo scalo prima del rientro. Ma le disavventure non sono di certo finite qui.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Royal Family, il principe Harry torna a casa: il motivo del viaggio

Infatti lo stesso Damante ha confidato ai fans che Awed aveva perso la ricevuta della sua valigia. Ma non solo, ad avere la peggio è stato Ignazio Moser che ha perso il portafoglio. Lo stesso Moser ha commentato il tutto affermando: “Qualcosa doveva andare storto! Fino alla fine una sofferenza. Oltre ai bagagli persi anche il portafoglio dimenticato in aereo. Grande conclusione di quest’Isola“. Damante ha poi aggiunto il tormentone ‘Mai una gioia’. Awed, infine, ha ricordato come il rientro in Italia sia stato un vero e proprio disastro.