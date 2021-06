Fortnite si prepara ad Euro 2020: ecco le skin di due stelle del calcio

Altra grande novità in arrivo su Fortnite. In occasione di Euro 2020, fanno il loro esordio due stelle del calcio

Domani sera il grande esordio dell’Italia di Mancini contro la Turchia: è arrivata l’ora di Euro 2020! Anche Fortnite è pronto per l’evento calcistico dell’anno, con alcune interessanti novità che saranno utilizzabili sin da subito dai players. Come sempre, Epic Games non lascia nulla al caso e ha firmato altre importanti collaborazioni di livello.

Ovviamente, questa volta il tema centrale non poteva non essere il calcio e alcune delle stelle più importanti che andranno in scena nelle prossime settimane. Una grande sorpresa quella annunciata da Fortnite tramite i suoi profili social, che ha comunicato l’arrivo di due nuove skin dedicate a due campioni sul campo: Harry Kane e Marco Reus.

The Icon Series kicks into full gear with two of soccer’s finest. @HKane and @woodyinho are coming to the Island.

Read to see when these two stars are arriving and get some details on the Fortnite UEFA EURO 2020 Cup where cash prizes are on the line.https://t.co/RkI3SN6yVt

— Fortnite (@FortniteGame) June 9, 2021